Vlucht gemist door drukte op Schiphol? Utrechts bedrijf wil je geld terughalen

,,Het zijn soms echt schrijnende gevallen", vertelt advocaat Alexander Colenbrander. ,,Hele families die hun vakantie in het water zagen vallen bijvoorbeeld, of een Engelse jongen die voor een gigantisch bedrag een nieuw ticket moest kopen.''

De wanhopige passagiers zijn volgens Colenbrander door de enorme drukte steeds van het kastje naar de muur gestuurd. ,,De luchtvaartmaatschappij zegt dat de schuld bij de luchthaven ligt, terwijl die weer zegt dat passagiers voor compensatie bij de airline moeten zijn."

Vertraging

,,Het is wel een zijstapje van wat we normaal doen", vertelt een woordvoerder van Claimingo, zoals het jonge Utrechtse bedrijf heet dat de claims in wil dienen. ,,We zetten ons al heel lang in voor de benadeelde consumenten in de luchtvaart, en vertraging door drukte op het vliegveld hoort daar nu ook bij."

Colenbrander kwam op het idee om de claims in te dienen omdat zich in de afgelopen week zeker 50 mensen bij hem hebben gemeld die door de drukte hun vlucht hadden gemist. Hoeveel claims er uiteindelijk zullen worden ingediend weet hij niet, maar het bedrijf verwacht dat het aantal enorm kan oplopen.

Quote Schiphol weet dat er fouten zijn gemaakt. Alexander Colenbrander

De start-up neemt een gok met het verzamelen en indienen van de claims, want als de zaken voor de rechter komen, dan is dat voor het eerst in Nederland. Toch hebben ze er vertrouwen in, omdat er jurisprudentie uit Duitsland bestaat. ,,Er is een recente casus in Duitsland die erg vergelijkbaar is. Maar het is natuurlijk een risico. Daarom werken we alleen op 'no cure no pay' basis.

Schiphol was vanmorgen nog niet op de hoogte van het voornemen van Claimingo, en komt later vandaag met een reactie.

Colenbrander verwacht dat Schiphol gaat zeggen 'dat ze er niks aan kunnen doen'. ,,Maar als je hun recente persberichten leest dan blijkt daar wel een soort schuldbekentenis uit. Ze weten dat ze fouten hebben gemaakt."

Wie komen er in aanmerking?

Iedereen die kan aantonen dat hij of zij een vlucht heeft gemist door toedoen van Schiphol kan zich aanmelden. Je kunt als passagier 'de schuld' bij Schiphol leggen als je bijvoorbeeld heel lang in de rij hebt moeten staan bij het inchecken, bij het afhandelen van je bagage of voor de douane.

Mensen kunnen onder meer het bedrag terugvragen dat ze hebben betaald voor hun gemiste vlucht, maar ook voor nieuwe vliegtickets, het noodgedwongen huren van een huurauto of als ze een afspraak hebben gemist en daardoor kosten hebben gemaakt. Om de claims succesvol te maken, is zo veel mogelijk bewijs nodig. Daarom is alles welkom: foto's, whatsappjes naar vrienden en familie dat je bent aangekomen, bonnetjes, treinkaartjes, sociale media-posts en ga zo maar door.