Tientallen jarenlang lagen unieke films uit WO II in Rotterdam verborgen in archiefdozen. Totdat amateur-filmer Bas Romeijn (78) de 8mm-spoelen in handen kreeg, en ermee aan de slag ging. Zeventien minuten uniek materiaal, met opnames van vlak na het bombardement en de bevrijding.

Volledig scherm Bas Romeijn in zijn werkkamer © Jan de Groep Het ontdekken van de filmpjes is nog maar het begin, benadrukt de Barendrechter, terwijl de inmiddels gedigitaliseerde zwart-wit-beelden over zijn beeldscherm flitsen. Stuk voor stuk aangrijpend, vooral die van de verwoesting die het bombardement van 14 mei 1940 teweeg bracht. De camera-van-toen registreerde troosteloze ruïnes, meedogenloze kaalslag, met als enige herkenningspunten de gehavende Laurenskerk, de toren van het stadhuis en – aan de horizon – het Witte Huis.



Ondanks de hoge leeftijd van het celluloid, is de kwaliteit verbluffend. Hier en daar is het beeld wat schokkerig en ruw, maar zeker goed genoeg om de kijker een heldere impressie te geven van wat de Duitse bommenregen en het daarop volgende inferno hebben aangericht. De Storm Breekt Los, mei 1940, meldden de makers aan het begin van de ongemonteerde compilatie – een waarheid als een koe.

Films restaureren

,,Wat ik doe, is oude films restaureren en er een geluidsspoor met commentaar aan toevoegen’’, legt hij uit. ,,Zo wordt het ook voor de huidige kijker duidelijk wat er gebeurt. Wat zien we, waar was het, hoe moeten we alles duiden? Dat moet ook in dit geval leiden tot een kleine documentaire, die vermoedelijk in mei 2018 klaar zal zijn.’’



Het avontuur begint met de twee Rotterdamse amateur-filmers Loet van de Vorm en Joop Stolk, die tijdens de bezetting met de camera op pad gingen. ,,Dat waren goede vrienden van elkaar. Je ziet hen ook afwisselend op de beelden. Ze hadden volop beschikking over filmmateriaal, en Stolk was bovendien lid van de Rotterdamse Smalfilm Liga. En ik vermoed Van de Vorm ook.’’

Beiden zijn inmiddels overleden, maar via een familielid kwam Romeijn op het spoor van de spoelen, die ze samen met veel meer films in dozen had opgeborgen. Met de wetenschap dat dit unieke werk uit de oorlog er tussen zat, startte een langdurige speurtocht. ,,Daarmee zijn ze we, met behulp van een speciale filmviewer, wel een jaartje zoet geweest.’’

Het was het wachten waard. In korte stukjes van telkens een seconde of 15, passeren de meidagen van 1940 de revue. En de sombere periode daarna. Een witte rookwolk stijgt op uit de verwoeste stad, als het restant van een gebouw wordt opgeblazen. Puinruimers storten brokstukken in een schip, dat aan een kade ligt afgemeerd. Een wrak van een Duits vliegtuig op vliegveld Waalhaven wordt getoond, evenals een zwaar toegetakeld watervliegtuig op de Nieuwe Maas, met vlakbij de restanten van het Maasstation.

Mysteries

Maar – zoals gezegd – zijn er ook nog veel mysteries op te lossen. Wat is bijvoorbeeld het verhaal achter een colonne van mensen en paarden, die over de Boompjes struinen? Zijn het krijgsgevangenen, Rotterdammers met hun laatste, schamele bezittingen? Of Duitse soldaten? En die tientallen oorlogsgraven, van geallieerde origine, met witte zerken erop; waar was dat kerkhof? Vragen genoeg, stelt Romeijn, en hij zal de komende maanden op zoek gaan naar de antwoorden.

Een raadsel is ook een scène na de bevrijding: een begrafenisstoet, met twee door paarden voortgetrokken koetsen, beide gitzwart uitgedost. Mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten escorteren deze sombere optocht, waarbij waarschijnlijk verzetshelden ten grave worden gedragen. ,,Eén van hen is vermoedelijk Arie den Toom. Waar wie was de ander?’’

Voetbal

Het laatste deel toont Canadezen die hun kamp opslaan in Park Rozenburg, op de Heemraadssingel én op Zuid. We zien onder andere een grote militaire parade door de stad trekken. Eén fragment toont een potje voetbal bij molen De Zandweg aan de Kromme Zandweg in Charlois. Toeschouwers volop, inclusief bevrijders met hun zware materieel.