Voor Puttense moordzaak ten onrechte veroordeelde nu zwaargewond

Eén van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, Wilco Viets, is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Zijn 15-jarige dochter zat op dat moment bij hem in de auto. ,,Eén van die messteken zat in zijn hoofd. Hij had wel dood kunnen zijn'', meldt misdaadjournalist Peter R. de Vries aan AD.nl.

De 46-jarige Wilco Viets, die zeven jaar van zijn leven onterecht in de cel doorbracht, is vrijdagavond in het Gelderse Putten neergestoken door een Poolse man woonachtig in Noordwijkerhout die hij een lift had aangeboden. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries is het 'puur toeval' dat uitgerekend Viets slachtoffer werd. ,,Hij was op pad met zijn dochter van vijftien en werd aangehouden door Poolse vrouw en man die zeiden dat ze hulp nodig hadden en snel naar de politie moesten.'' Het stel stapte in en werd naar het politiebureau gebracht.

De Poolse man zou zich onverwachts tegen Viets hebben gekeerd, waarop een serie messteken volgde. In de auto liep Viets de eerste messteken op. Bij het politiebureau in Putten is iedereen uit de auto gevlucht. Op straat is de bestuurder opnieuw gestoken. ,,Eén van die messteken zat in zijn hoofd, ook in zijn hals, borst, arm en hand is hij gestoken'', licht De Vries toe. ,,Nu overheerst de paniek, maar er is ook opluchting. Hij had wel dood kunnen zijn.''



Toen agenten even later ter plaatse kwamen, waren de twee verdachten weg. Ze bleken op het Fontanusplein te zijn, daar zagen agenten het duo staan. Toen de agenten zagen dat de man het mes op de keel van de vrouw zette, hebben ze eerst geprobeerd de man te overtuigen om het mes weg te gooien. Toen hij dat niet deed is er een waarschuwingsschot gelost. Daarop liet de man het mes vallen en zijn zowel de man als de vrouw aangehouden. Het gaat om een man van 24 en een vrouw van 19 jaar woonachtig in Noordwijkerhout.

Volledig scherm Wilco Viets, een van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, is bij een steekpartij zwaargewond geraakt, nadat hij een lift aanbood aan een man van 24 en een jonge vrouw van negentien uit Noordwijkerhout. © ANP

De twee worden verdacht van brandstichting en poging tot doodslag. De man en de vrouw zouden even daarvoor al een spoor van vernieling hebben aangericht. Eerst zouden ze hebben geprobeerd een brand te stichten op een camping aan de Poolseweg in Putten. Daarna hebben verdachten aan de Veenhuizerveldweg geprobeerd om verschillende auto’s te laten stoppen. Eén auto raakte daarbij beschadigd. Een andere auto stopte, met daarin Viets en zijn 15-jarige dochter. De politie heeft op vijf plekken onderzoek gedaan en roept getuigen op zich te melden.

,,Het tweetal heeft automobilisten aangesproken, het kan zijn dat daarbij mensen zitten die wij nog niet hebben gesproken'', verklaart woordvoerder van de Politie Oost-Nederland Simen Klok. ,,Ook kan het zijn dat mensen in het centrum van Putten dingen hebben gezien of dat zij de auto hebben zien rijden met de vier personen erin. Wij roepen iedereen op om zich te melden.''

'Willekeurig slachtoffer'

Volgens De Vries staat de steekpartij los van de Puttense moordzaak. Door het speurwerk van de misdaadverslaggever werden Viets en mede-veroordeelde Herman Dubois na zeven jaar cel uiteindelijk vrijgesproken van de moord op stewardess Christel Ambrosius. De Vries verklaart dat Viets de bewuste Poolse man 'nog nooit eerder had gezien of gesproken'. ,,Hij kon ook amper met hem communiceren, want die man sprak Pools. Hij is een willekeurig slachtoffer.''

Volledig scherm Onder toeziend oog van Peter R. de Vries geven de mannen die ooit werden verdacht van de Puttense Moord op Christel Ambrosius commentaar op de vangst van de echte dader. Links Wilco Viets en rechts Herman Dubois. Wilco Viets is nu meermaals gestoken door een Pool en inmiddels buiten levensgevaar. © cees baars

Volledig scherm Wilco Viets (rechts) en Herman du Bois (rechts) zaten jaren onschuldig achter de tralies. Tijdens het politie-onderzoek is bijvoorbeeld niet gekeken naar de spijkerbroek van het slachtoffer. © GPD/HANS DEN HOEDT

De Vries benadrukt dat Wilco Viets voordat hij verdacht werd van de Puttense moordzaak nooit met de politie in aanraking is geweest en na die tijd ook niet. Dit geldt niet voor medeverdachte Herman du Bois. Hij was nadien betrokken bij een xtc-zaak, waarvoor het OM 3,5 jaar cel tegen hem eiste. De rechter zette hem toch niet achter de tralies, omdat die kritiek had op de begeleiding na zijn eerdere vrijlating.

Zeven jaar onterecht vast en dan zoiets, dat lijkt wel heel veel noodlot voor één persoon? ,,Het is enorm tragisch als je ziet wat er in één mensenleven plaatsvindt aan ongeluk'', duidt De Vries. ,,Het leven is onvoorspelbaar.''

