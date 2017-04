Voorbijgangers geroerd door hartverwarmende actie van moslims

De actie moet tegenwicht bieden aan de negatieve berichtgeving over de islam, leggen de jongeren uit. De bakken met rozen waren in rap tempo leeg op de Albert Cuypmarkt. Toch waren er ook voorbijgangers die geen bloem wilden aannemen of met een boogje om de groep heen liep. Een marktkoopman, die anoniem wilde blijven, verwees nog eens fijntjes naar de terroristische aanslagen in Europa. De schuld van moslims, vond hij.



Voorbijganger Danique Fennema (20) uit Hilversum had een heel andere mening. Zij barstte in huilen uit toen ze een roos kreeg aangeboden. ,,Zo’n actie zou toch niet nodig moeten zijn. Waarom kunnen we niet gewoon in harmonie leven?”