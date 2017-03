Voorjaarsweer na kletsnatte periode

Normaal valt er in het begin van deze maand zo’n 20 tot 25 millimeter regen, maar de afgelopen dagen gingen we daar dik overheen. Langs de Belgische grens viel lokaal wel 70 millimeter, bijna drie keer zoveel. ,,De normale maandsom voor maart is nu in slechts 8 dagen tijd in het zuiden gevallen'', aldus Janssen. ,,De komende dagen is het vaak droog. Als er wat valt, stelt het niet veel voor.''



Morgen lijkt de eerste droge dag van deze maand te worden. Er zijn wolkenvelden, de zon schijnt zo nu en dan en de temperatuur loopt op naar 10 tot 12 graden. Ook in het weekend is het vooral overdag droog. Zaterdag in de namiddag kan er in het noordwesten een enkele lichte bui vallen en vooral in de nacht naar zondag kan er verspreid een beetje regen vallen.