Voortaan reserveren voor een plekje in Efteling-achtbaan

De Efteling denkt dat de wachttijd bij de achtbaan zo beperkt kan worden tot maximaal een kwartier. Het experiment duurt twee maanden en de Efteling verwacht er veel van. Als het een succes is, kan het systeem worden ingevoerd bij meer attracties in het sprookjespark in Kaatsheuvel.



,,We weten dat wachten het minst favoriete onderdeel van een dagje uit is'', zo motiveerde een woordvoerster de keuze voor het nieuwe systeem dat volgens haar uniek is voor Nederland. Ze legde maandag uit dat bezoekers de instaptijd kunnen kiezen in een app op de mobiele telefoon of bij automaten in het park. ,,Iedereen moet een tijdvak reserveren.''



Andere pretparken zoals Disneyland Parijs hanteren al een soortgelijk, gratis reserveringssysteem voor de populairste attracties. De Efteling benadrukt dat het geen voorrangssysteem is waar attractieparken in bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel geld mee verdienen.