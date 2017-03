Vrachtwagen met 7000 liter drugsafval op vluchtstrook

De politie kreeg vandaag in de vroege ochtend een melding over de vrachtwagen. Een voorbijganger had het voertuig zien staan op de vluchtstrook van de N269 in de richting van Tilburg. Er werden geen mensen bij het voertuig aangetroffen.

Propvol

De laadbak van de wagen stond propvol blauwe vaten met daar bovenop afval, waaronder koolstoffilters. In totaal stonden er in het voertuig 22 vaatjes van 20 liter, vijf vaten van 200 liter en vijf containers van elk 1.000 liter. De politie moet de precieze herkomst van de wagen nog onderzoeken. Op het voertuig zaten geen kentekenplaten. Wel zijn Duitse teksten op de zijkant van het wagentje zichtbaar.

Veiligheid

Dumpingen

Het is niet de eerste keer dat drugsafval op deze manier wordt gedumpt in Brabant. Onlangs werd in Bavel nog een busje met drugsafval gevonden. In een woonwijk in Kaatsheuvel werd in december een vrachtwagen gevonden met tientallen vaten.