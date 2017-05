Vrees voor chaos als laptops worden geweerd op Europese vluchten

Aantal 100-plussers afgelopen twintig jaar verdubbeld

13:14 Het aantal Nederlanders dat 100 jaar of ouder is, is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename komt doordat mensen gemiddeld langer leven en door de stijgende geboortecijfers in de twintigste eeuw.