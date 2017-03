Vrouw uit Oss verdachte ontvoering Nunspeet

De 36-jarige vrouw uit Oss is een bekende van de politie. Zij was in 2015 en 2016 zelf doelwit van twee liquidatiepogingen in Oss en Berghem. Bianca van der H. was bovendien de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een wildwestschietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Zelf was ze ook actief in de hennepteelt.