Vrouw weet binnen dag of ze borstkanker heeft

De 10.000 vrouwen die jaarlijks na het bevolkingsonderzoek een onduidelijke uitslag (B0-score) krijgen, kunnen per 1 juli binnen 24 uur terecht in het ziekenhuis. Nu moeten ze na een alarmerend telefoontje van de huisarts vaak nog lang wachten op vervolgonderzoek.



Die wachttijd loopt op tot wel tien werkdagen, stelt Ruud Pijnappel, hoogleraar mammaradiologie in Utrecht en directeur van het Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB). ,,Dat is onmenselijk. Bij een vermoeden van borstkanker staat iemands wereld op zijn kop, dat levert ongelooflijk veel angst en stress op, terwijl in deze groep bij 85 procent niets aan de hand is."



Wachttijden

Vanaf 1 juli stuurt de huisarts een vrouw direct door naar de radioloog. Nu krijgt zij vaak eerst een intake bij de chirurg op de borstkankerpolikliniek, gaat dan naar een radioloog en voor de uitslag weer terug naar de chirurg. Hierdoor besteedt de chirurg tijd aan vrouwen met wie niets aan de hand is en lopen de wachttijden op, zegt Pijnappel.



,,Radiologen kunnen meteen een nieuwe mammografie doen, eventueel een aanvullende echo en een biopt nemen. Als er niets verdachts te zien is, wordt een vrouw vrijwel meteen gerustgesteld."



Als minder vrouwen onnodig op de borstkankerpoli terechtkomen, krijgen ze daar meer ruimte om de vrouwen die met een sterker vermoeden van borstkanker uit het bevolkingsonderzoek komen (B4-B5-score, ook 10.000 per jaar) sneller te helpen, verwacht Pijnappel. Dat er vanaf juli slechts 24 uur tussen huisarts en bezoek aan de radioloog mag zitten, zoals de Nederlandse Vereniging voor Radiologie onlangs heeft besloten, zorgt bij een hoop ziekenhuizen voor spanning.



Sneller

Voorzitter van de sectie mamma­radiologie Henk Jan Baarslag: ,,De radiologieafdelingen denken dat niet zo snel voor elkaar te krijgen. Maar het moet wél."



Jaarlijks doen een miljoen vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. Pijnappel: ,,25 jaar borstkankeronderzoek heeft het sterftecijfer met 41 procent doen dalen. Maar het proces kan sneller met de huidige technieken."



En goedkoper: ,,Een consult bij de chirurg is drie keer zo duur als een bezoek aan de radioloog.''