VVD en PvdA openen aanval op 'kandidaat-premier' Buma

Wiebes zei vanmorgen in de Telegraaf dat hij hoopt de partij niet hoog eindigt bij de verkiezingen omdat Buma alleen maar in de microfoon stond te 'krijsen' met kritiek terwijl het kabinet de crisis bestreed. „Wat heeft het CDA in Jezusnaam aan het herstel bijgedragen?”, zegt Wiebes.



„En dan die spotjes op tv over dat hij dingen niet meer aan kinderen kan uitleggen", gaat Wiebes verder. ,,Ik kan mijn tieners echt niet uitleggen wat het CDA vier jaar voor het land heeft gedaan. Mijn antwoord daarop is namelijk: niets. Ze hebben niets gedaan.”