VVD veruit de grootste, PvdA afgestraft volgens definitieve exitpoll

Video Vrachtwagen met 7000 liter drugsafval op vluchtstrook

17:09 Een vrachtwagen vol synthetisch drugsafval is vanochtend gevonden naast de N269 in het Brabantse Hilvarenbeek. In de wagen stond ruim 7.000 liter drugsafval. Volgens de politie is er zo'n 700 kilo amfetamine mee vervaardigd.