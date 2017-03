Waar is Ancilla?

,,Ik had heel graag nu hier met haar gesproken over haar partij, die naar eigen zeggen door weinig media serieus genomen wordt, maar ze is er niet", aldus Domien.



Van der Leest heeft vanmorgen wel een paar tweets verstuurd, maar die gaan niet in op haar afwezigheid. Mogelijk zijn de berichten van tevoren ingepland. ,,Je wordt gezocht door Domien", reageert iemand. ,,Gelukkig; er is je niks overkomen! Maar uhhh.... lekker geslapen?", zegt iemand anders.



Volgens een woordvoerder van de partij heeft ze zich mogelijk verslapen, nadat ze vannacht tot 03.00 uur te gast was op Radio 1. Vooralsnog is ze zelf niet bereikbaar voor een reactie.