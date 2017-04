Waarom gaat het AD in zee met een voormalige ‘treitervlogger’?

Het is immers toch ‘gewoon tuig van de richel’, zoals premier Rutte in september vorig jaar zei over Ismail Ilgun en andere Zaanse jongeren die bewoners en een raadslid lastig vielen. En dat begreep deze krant wel. We praten ook beslist niet goed wat daar is gebeurd. Ismail schaamt zich er nu zelf ook voor.

Ismail Ilgun heeft een bijzonder talent en deze documentaire is interessante journalistiek. In 20 minuten krijgen we een rondleiding door een wijk zoals we die zelf niet snel zouden zien, al is het maar omdat de aanwezigheid van een ‘gewone’ journalist de situatie zou veranderen. We keuren niet goed of af wat er wordt getoond, maar we willen het wel laten zien. Dat is waar journalistiek voor is: tonen wat er gebeurt.

Of het nu mooi is, pijnlijk of vreemd.

Maar toch, waarom juist in zee gaan met ‘tuig van de richel’? Nou, ook omdat iemand dat tuig van die richel moet halen. Anders staan ze daar voor altijd. Jongens halen in hun jeugd soms rottigheid uit. Zelf was ik negen toen ik stuiterballen bij de HEMA pikte. Ben er ook wel eens voor gepakt.

Maar ik had altijd het geluk een leraar te hebben, een voetbaltrainer of een oom, die me een stap verder hielp. Deze jongens kunnen we ook een stap verder helpen. Ismail erkent dat hij fout zat. Zijn film begint daar ook mee. Hij is gek van filmen, maar begon zijn carrière met een misstap. Hij wil dat nu rechtzetten. Hoe moet dat als niemand hem een tweede kans geeft?