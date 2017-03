Wakker Dier: Dichte veewagen verbergt dierenleed

Goede toegangsdeuren zijn nodig om te controleren of veewagens niet te vol zijn en of de luchtkwaliteit goed is. Maar ook om in te grijpen als het misgaat, bijvoorbeeld als een dier ziek blijkt. Deze wagens wagens hebben vaak wel inspectieluiken, maar deze zijn klein en bieden bovendien geen toegang tot de wagen. Controleurs kunnen dan alleen de wagen in via de laadklep, maar dat is erg moeilijk en gevaarlijk. Dat gebeurt volgens de onderzoekers dan ook zelden.