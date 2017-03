Wapenhandelaar vrijuit na bedreiging burgemeester Gilze-Rijen

De kans op een succesvolle vervolging is daarom niet meer mogelijk, aldus een OM-woordvoerster in een toelichting. Boelhouwer is ernstig verontwaardigd door de beslissing en wil de nieuwe Tweede Kamer om aandacht vragen voor de beperkingen in de strafwet.

Onderwereldoorlog

Jan B. staat bekend als de leverancier van de wapens die zijn gebruikt voor de onderwereldoorlog in Amsterdam. Eerder deze maand kreeg hij daarom ruim 5,5 jaar celstraf. In januari was hij al veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het wegmaken van een lijk dat later in stukken werd teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout (Noord-Brabant).



Burgemeester Boelhouwer kreeg in 2015 plotseling beveiliging omdat de politie serieuze aanwijzingen had dat Jan B. naar hem op weg was om een aanslag te plegen. Jan B. was boos over een controle die was gehouden op het erf bij zijn boerderij in Hulten. Tijdens die controle werden ook een gemeenteambtenaar en een politieagent bedreigd. Het drietal deed aangifte.



Op 7 maart diende bij de rechtbank in Breda het verzoek van Jan B. om de bedreigingszaak te beëindigen. De burgemeester was bij de zitting aanwezig en werd daar verrast door het standpunt van de officier van justitie. De aanklager heeft aan de slachtoffers wel excuses aangeboden omdat zij niet eerder waren geïnformeerd.

'Naar gevoel'