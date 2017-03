'Wat mijn ouders betreft, was hun leven voltooid'

In de Zeeuwse krant PZC verscheen daags na het overlijden van zijn ouders een rouwadvertentie met een zwart-wit foto van het stel uit de jaren vijftig. ‘Samen in het leven en tot in de dood, onafscheidelijk zijn ze gegaan’, staat daarin. Nabestaanden bewaren doorgaans het zwijgen over ‘duo-suïcides’.

Meer begrip

Betutteling

Euthanasie is in Frankrijk strafbaar en iedereen die erbij betrokken was, is medeplichtig aan moord. ,,Ook al was het mogelijk geweest om gebruik te maken van een ‘levenseindebegeleiding’, zoals hier in Nederland bestaat, dan hadden mijn ouders er zeer waarschijnlijk toch voor gekozen het zelf te doen. Die betutteling, dat paste niet bij hen. Ze zorgden voor zichzelf. Tot het einde."