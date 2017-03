Webcampedo Aydin C. moet tien jaar en 243 dagen de cel in

De rechter ziet Aydin als een man die plezier beleeft in het vernederen van meisjes en noemt zijn gedrag verbijsterend. De rechter is bang dat hij na zijn straf weer opnieuw misdrijven zal begaan. Mede daarom kreeg hij de maximale straf. Aydin was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Justitie wilde hem daartoe verplichten, maar dat is niet gehonoreerd. Hij is in zijn cel gebleven.

Het Openbaar Ministerie had tegen C. dezelfde straf geëist die hij nu heeft gekregen. Eigenlijk vond het OM die straf zelfs niet hoog genoeg. ,,De eis doet nauwelijks recht aan de feiten, maar hoger kan niet'', zei justitie begin maart. C. heeft steeds ontkend de man te zijn die de meisjes afperste. Hij wijst elke keer naar een mysterieuze Murat, waar justitie echter geen spoor van heeft kunnen vinden. Volgens de rechter bestaat Murat niet.

Justitie verzamelde onder meer bewijs via een omstreden keylogger op C's computer. Belangrijke vraag in de zaak was of de politie dat middel mocht gebruiken, maar de rechter heeft dat goedgekeurd.

Aydin C. wordt ook verdacht in de zaak-Amanda Todd, het Canadese meisje dat in 2012 zelfmoord pleegde nadat eerder een naaktfoto van haar was verspreid onder vrienden en klasgenoten. Daarvoor wordt hij níet in Nederland vervolgd. Canada wil C. daarvoor zelf berechten. Nederland heeft toestemming gegeven om hem uit te leveren, maar C.'s advocaat Robert Malewicz is tegen die beslissing in cassatie gegaan.