Wederopbouwbalkons zijn ver over de datum

Nederland staat vol met flatblokken waarvan de balkons versleten zijn. Ze stammen bijna allemaal uit de wederopbouw van na Tweede Wereldoorlog. ,,Het was destijds een kwestie van goedkoop, snel en veel bouwen. Meestal is dat geen optelsom voor kwaliteit.''

Dat zegt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT). Hij kent het type balkons dat in Breda onveilig is verklaard. Ze zijn overal in het land terug te vinden. ,,Het merendeel is onder controle'', zegt Ankersmit. ,,Maar als het tóch fout gaat, dan gaat het meteen verschrikkelijk fout. Als eigenaar had je dan kunnen weten dat dit type balkon een risico vormt.''

Dat wederopbouwbalkons een gevaar vormen, wordt in 2011 duidelijk, wanneer een galerij in Leeuwarden de geest geeft. Na onderzoek blijkt dat er honderden flats zijn, waarvan de balkons niet aan de minimum veiligheidseisen voldoen. ,,Toen is er een belletje gaan rinkelen over de levensduur van dit soort revolutiebouw'', zegt Ankersmit. ,,Ze waren vijftig jaar de elementen de baas, maar nu zijn ze over hun houdbaarheidsdatum heen.''

Opletten

Eric Colijn, directeur van de Bouwschool in Breda, drukt zijn leerlingen op het hart, dat een balkon 'een constructie is waarbij je altijd goed moet opletten'. ,,Er wordt vooral aandacht besteed aan de verbinding van balkon op flat. Daar zit de meeste spanning op'', zegt Colijn, die benadrukt dat de kwaliteit door de jaren heen een stuk is verbeterd.

Dat klopt, zegt Jan Voesenek, directeur van de Nederlandse Bouw Unie in Etten-Leur. Maar kwaliteit is ook niet zaligmakend. ,,Met de huidige regelgeving kan er eigenlijk niets fout gaan'', zegt Voesenek. ,,Maar als iemand er bij de uitvoering met de pet naar gooit, dan hou je toch risico's. Zeker wanneer je te maken krijgt met een opstapeling van onzorgvuldigheden, kan het fataal fout gaan.''

Dat wederopbouwcomplexen gedateerd zijn, is op zich geen probleem, zegt BWT-directeur Ankersmit. Zo lang het onderhoud maar goed is geregeld. Hij heeft daarom al eens gepleit voor een 'apk voor gebouwen'. Maar daar is minister Stef Blok van Wonen geen voorstander van. Volgens hem leidt zo'n verplichte keuring tot lastenverzwaring bij gebouweigenaren. Wél heeft Blok het gemeenten makkelijker gemaakt om in te grijpen wanneer onroerendgoedeigenaren het laten afweten.

Verenigingen van eigenaren die kampen met onverwachte kosten mogen van Blok een lening met lage rente afsluiten bij de gemeente. Ook benadrukt de minister dat onderhoud en herstel van balkons financieel aftrekbaar zijn.

Verontwaardigd

Thijs Post uit de Smaragdstraat in Breda, een van de getroffen bewoners, is verontwaardigd. ,,Lees ik dat ik mijn balkon niet meer op mag. Terwijl een grootschalige opknapbeurt van de flats door WonenBreburg is afgeblazen, omdat de meerderheid van de huurders dat niet zag zitten. Onderhoud is toch de verantwoordelijkheid van de verhuurder? Daarvoor betalen we toch huur?

Ook Post was verbaasd, toen hij dinsdag na zijn werkdag de hekken rond zijn flat zag staan. Op de deur hing een pamflet met de mededeling dat de bewoners om veiligheidsredenen hun balkons niet mochten betreden. ,,De staat waarin onze flats verkeren is al een tijd onderwerp van gesprek'', zegt Post. Eind 2015, begin 2016, kwam WonenBreburg met een voorstel om het (aanzicht van) de flats eens flink op te knappen. Het ging om isolatie- en herstelwerkzaamheden. ,,Voorwaarde was wel dat 70 procent van de bewoners daarmee zou instemmen. De stookkosten zouden omlaaggaan, maar we kregen ook een huurverhoging van zo'n 25 euro per maand.''

Post stemde voor. Maar lang niet alle huurders zaten op een huurverhoging te wachten. ,,WonenBreburg liet ons weten dat het plan niet doorging, dat dat onze eigen keuze was en dat de corporatie zich nu zou beperken tot isolatie van dak en muren van de flats.'' Volgens woordvoerster Eva Boon geldt de voorwaarde 'dat 70 procent het eens moet zijn' niét als het gaat om planmatig onderhoud en maatregelen die de constructie van het gebouw betreffen.

Roestende ijzerstaven

Als het fout gaat met balkons heeft dat bijna altijd te maken met de manier waarop ze aan de gevel zijn gemonteerd. Het probleem zit hem vooral in de ijzeren staven die de betonnen plaat dragen.

Uit onderzoek blijkt dat er soms te weinig van deze staven zijn aangebracht óf dat ze te laag in de vloer zitten. Bovendien wordt het materiaal jarenlang blootgesteld aan de meest uiteenlopende weersomstandigheden.