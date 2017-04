Weer kanker vastgesteld bij Gelderse CvdK

De 58-jarige Cornielje kreeg in 2010 longkanker. In 2012 was hij er heel slecht aan toe, maar een experimenteel medicijn zorgde voor ,,een wonder'', zoals hij het zelf noemt. In 2015 bleek hij nierkanker te hebben. Zijn artsen buigen zich nu over de vraag of er aan de hersentumor nog iets is te doen.