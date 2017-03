Weertenaar krijgt tbs voor moord op buurman (73)

Mes

Camerabeelden tonen aan dat hij het mes al in zijn hand heeft en vervolgens naar de voordeur van zijn slachtoffer loopt. Na het aanbellen duurt het een minuut voordat de deur wordt geopend, waarna de buurman onmiddellijk wordt neergestoken. Volgens L1limburg was het slachtoffer nog in leven toen de hulpverlening arriveerde. Kort daarna overleed hij.



Een buurvrouw, die haar verhaal in augustus aan de regionele krant deed, dronk de ochtend voor de steekpartij nog een kop koffie bij het slachtoffer, dat al jaren in haar wijk woonde. ,,Toen was er niks aan de hand. Hij zou die middag zijn oldtimer Mercedes nog eens extra oppoetsen, want die zou een dag later naar de keuring moeten."