Weet jij het antwoord op de fietsvraag uit het eindexamen Nederlands?

Toetsdeskundige Roelien: ,,Onze zoektocht naar bruikbaar examenmateriaal begon twee jaar geleden al met het speuren naar geschikte teksten. Daarvoor werden veel kranten en tijdschriften doorgespit. Belangrijk is het onderwerp van de tekst. De tekst moet voor alle leerlingen geschikt zijn en mag zeker niet bepaalde leerlingen bevoordelen, omdat zij toevallig meer achtergrondkennis over het onderwerp hebben. De tekst Fietsologie kijkt vanuit een onverwachte invalshoek naar het fietsen in Nederland en leek om die reden geschikt. Ook leek de tekst bevraagbaar en, hoewel dat soms op voorhand lastig in te schatten is, redelijk aansprekend voor de vmbo-leerling."



Aan de tekst zelf wordt zo min mogelijk gesleuteld. ,,Deze tekst is iets ingekort vanwege de lengte van het examen en enkele formuleringen zijn aangepast. Zo is de term 'planoloog' vervangen door het algemenere begrip 'onderzoeker' omdat niet iedere vmbo-leerling zal weten wat een planoloog precies doet.”