Weglaten 'ten minste houdbaar tot'-datum voorkomt verspilling

'Mitch Henriquez overleed door hartstilstand, niet door nekklem'

16:06 Mitch Henriquez is mogelijk niet overleden door een nekklem, maar door een hartstilstand. De rechtbank in Den Haag heeft daarom besloten de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez voorlopig niet te laten doorgaan. Henriquez overleed in 2015 tijdens een festival in Den Haag, nadat hij door agenten tegen de grond was gewerkt. Altijd werd aangenomen dat hij door een nekklem was omgekomen.