Werkstraf voor oud-Statenlid Flevoland wegens verduistering

Ook 13 jaar cel in hoger beroep Nikki Lawalata-zaak

14:15 De 42-jarige Sylvana W. is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar voor het doden van Nikki Lawalata uit Amsterdam in 2013. Het vonnis werd vrijdag uitgesproken in het gerechtshof in Leeuwarden. Volgens de rechters is er sprake van doodslag.