Wielrennersbond: Fietspaden moeten veiliger worden

AD Misdaadmeter Nederland weer veiliger, maar doe wel de deur op slot

3:06 Hoe veilig is het bij mij om de hoek: op de kaart van de jaarlijkse AD Misdaadmeter is precies te zien hoe het staat met de criminaliteit in uw gemeente. Landelijk daalde het aantal aangiftes met 8 procent. In de grote stad liep de misdaad sneller terug dan op het platteland, al blijft Amsterdam nog altijd de misdaadhoofdstad van Nederland.