Wierd peilt de stemming: 'Waarom nog aangifte doen?'

Het is al een tijdje geleden, maar je voelt bij Fay Bouman (38) en Jelle Andriesse (39) de verontwaardiging weer opkomen. In november werd hun zwarte Skoda Octavia gestolen, voor hun woning in Haarlem. De auto werd gebruikt voor een ramkraak en uitgebrand teruggevonden. ,,We wonen nota bene in de Kleverparkbuurt", zegt Fay. ,,Ik dacht dat het daar zo veilig was."



Het stel - hij werkt bij een bank, zij in de jeugdzorg - was 'dolgelukkig' met die auto. Ze hadden ervoor gespaard en voor Fay was de Skoda een soort huiskamer. ,,Al m'n spullen lagen er nog in: m'n bril, kleding. Ik dacht dat ik doordraaide. Ik had echt een fysieke reactie."



Toen begon de ellende pas. Jelle: ,,Ik belde direct de politie om aangifte te doen. Door de vele vragen duurde de afhandeling meer dan een uur. Terwijl ik dacht: dat is nu allemaal niet belangrijk. Zet die auto zo snel mogelijk op de telex, straks is-ie de grens over."



Ze voelden zich niet serieus genomen. ,,Eigenlijk word je door de politie meteen afgewimpeld", zegt Fay Bouman. ,,Het is bijna alsof je fiets is gestolen", vertelt Andriesse met zichtbaar ongeloof. ,,Best bijzonder. Ze hebben gewoon geen zin om er iets aan te doen."



Een schade-expert zei: ,,Die auto gaat niet naar het buitenland. Reken maar op een ramkraak.'' Hij had gelijk: iets meer dan een week na de diefstal werd de Skoda gebruikt om er de pui van de Praxis in Velserbroek mee te rammen. De dieven gingen ervandoor met elektrisch bouwgereedschap ter waarde van enkele duizenden euro's.