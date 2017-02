Wilders-beveiliger al eerder verdacht, broer ook ‘corrupt’

Dat bevestigen bronnen aan het AD. Wat er uit die onderzoeken naar voren is gekomen is nog onduidelijk, feit is dat K. uiteindelijk bij de speciale eenheid Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) terechtkwam.

Broer

Wel melden bronnen dat zijn broer - die eveneens bij de Utrechtse politie werkte - is ontslagen omdat hij zeer gevoelige politie-informatie heeft gelekt. Deze Mo K. zou toen tegen betaling kentekengegevens verstrekken en werd daarop in september 2007 op non-actief gesteld.

Dat jaar werd hij betrapt nadat was gebleken dat hij zelfs informatie uit een moordonderzoek deelde met drie bekenden. Dat bleek toen uit informatie die was binnengekomen bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Hierna begon de politie zijn telefoon af te luisteren.

Moordwapen

Over de moord op Abdel Edoujaji in 2007 lekte K. op welke plek hij als agent naar het moordwapen zocht en hoe Edoujaji om het leven was gebracht. Het ging om voor moordonderzoeken zeer gevoelige informatie: zoals dat er een zoektocht was naar het moordwapen langs de A12 en dat het slachtoffer met zeven kogels door het hoofd was gedood.

Ook kwam toen aan het licht dat hij werd verdacht van een verkrachting in Breda. Dat zou in 2008 tussen 20 en 31 maart zijn gebeurd, waarbij K. dreigde dat als de vrouw iets over de affaire zou vertellen, hij er voor zou zorgen dat ze weer terug in de gevangenis zou belanden.

Ambtsgeheim

Broer Faris K., officieel verdacht voor het schenden van ambtsgeheim, wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.