Wilders, de grote witte olifant

Ja, het is een schande dat de regering zijn beveiliging zo labbekakkerig onderhoudt. Alsof er niets geleerd is van Fortuyn. Eerlijk gezegd, Bloks mededeling dat Geert Wilders volkomen veilig is, doet me zwaar denken aan de avond van de moord op Fortuyn; toen Klaas de Vries, met parelend zweet op zijn voorhoofd, als verantwoordelijk minister van een briefje las dat de regering niets te verwijten viel omtrent diens beveiliging. Sneller is nooit een reputatie vernietigd.



Maar al dat gedoe rond zijn beveiliging speelt Wilders natuurlijk wel in de kaart. Hij weet dat iedereen die 15 maart het PVV-vakje aankruist, daar nu al toe besloten heeft. Hij kan alleen nog maar stemmen verliezen en zijn opdracht was dus vooral te verdedigen, te zorgen dat de peilingen niet instorten. Meedoen aan debatten maakt hem alleen maar kwetsbaarder. Dat is ook zichtbaar in die peilingen. Rutte en Wilders zijn de leaders of the pack, maar ze stijgen niet, ze zakken een beetje naar elkaar toe, aan de kop van de race. De afstand tot de rest wordt steeds kleiner. En als u denkt dat die onoverbrugbaar is? Onzin.



Ik loop ze even langs. Klaver eerst. Die ik nu echt afschrijf, tenzij er een wonder gebeurt. Weet u nog, dat Jolande Sap jaren enkele jaren geleden probeerde met een stekker en een stopcontact in de Tweede Kamer indruk te maken. Daar deed Klavers poging om Asscher klem te zetten me aan denken. Bedacht in de speelkamer van GroenLinks. Een historische misser.



Want Asscher wist zich te weren. Simpel. Hij zette Klaver weg als een arrogant joch en omdat- ie het er zelf naar gemaakt had, de GroenLinks-leider, moesten we Asscher gelijk geven. Elke seconde dat Klaver over tafel met die hand bleef zwaaien, vergezeld van een temerig 'meneer Asscher, meneer Asscher', elke seconde die dat langer duurde maakte hem meer een dreinend ventje. Het was voor mij geen game-changer, wel eentje die Klaver definitief op afstand zette. Geen premiers-materiaal. Net als Emiel Roemer. Als commentatoren na zo'n debat blij voor je zijn dat je niet gestotterd hebt, is er een te lange weg te gaan. Roemer weet zijn achterstand niet te overbruggen, hij zoekt de verkeerde vrienden (de leugenachtige Krol van 50Plus!), hij verdedigt cijfers die we niet kennen.