Wilders na beschuldiging aanslag: Bah, zieke D66-geest

Patiënt met 'o­riën­ta­tie­pro­ble­men' na week dood gevonden in ziekenhuis

1 maart Een 74-jarige ernstig zieke patiënt die al meer dan een week werd vermist in het universiteitsziekenhuis van Keulen, is woensdag door een medewerker dood in een technische ruimte gevonden. Hij is daar waarschijnlijk gevallen en overleden.