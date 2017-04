Wint Vitesse na derby ook uit bij Heracles?

Barbecueweer krijgt komende 'perfecte' zondag een negen

12:32 Zonaanbidders opgelet, de perfecte zondag is in aantocht. Zet de barbecue maar vast klaar. Weerplaza laat weten dat we circa 20 graden, veel zon en weinig wind kunnen verwachten. ,,Ideaal weer om te genieten.''