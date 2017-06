Wisselvallige week voor de boeg

Maarten van der Weijden bezig aan loodzware uitdaging

24 juni Openwaterzwemmer en voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden is vanavond begonnen aan een bijzondere uitdaging. Hij is in Amsterdam het water ingesprongen om vervolgens in één keer naar Rotterdam te zwemmen. Van der Weijden hoopt zo aandacht te trekken voor het zweminitiatief Like2Swim - een openwaterwedstrijd in de haven van Rotterdam. Deze vindt morgen plaats.