Woensdag debat over aantijgingen gesjoemel Tichelaar

Update Veel files op weg naar de sneeuw

13:48 Nederlanders die zaterdag richting skigebieden in de Alpen rijden, moeten veel files trotseren. Het verkeer stond al vroeg in de ochtend vast in het zuiden van Duitsland. Volgens de verkeersdienst VID is er sprake van een zwarte zaterdag. Er stond vlak na het middaguur op alle wintersportsnelwegen in de Alpen 369 kilometer file.