'Wolf doodgereden op A28 in Drenthe'

Volgens Pim Lollinga van de Stichting Faunavisie Wildcare zou dit weleens de eerste wolf kunnen zijn die recent echt in het wild heeft geleefd in Nederland. Lollinga kon aan de wonden van het dier zien dat hij is aangereden terwijl hij nog leefde. Daaraan heeft hij tevens een gebroken onderkaak en een verbrijzelde schedel overgehouden. Wilde wolven komen in ons land al sinds de negentiende eeuw niet meer voor. Wel zijn er de afgelopen twee jaar zeker twee wolven kortstondig de grens overgestoken vanuit Duitsland. De provincie Drenthe liet weten voorzichtig te zijn met aannames. ,,Er zijn eerder meldingen over wolven geweest, maar in meerdere gevallen bleek het bij nader inzien toch om een hond te gaan'', zei een woordvoerster. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan sectie uitvoeren op het kadaver om uitsluitsel te geven.

Sceptisch

Ook Lollinga reageerde in eerste instantie nogal sceptisch. ,,We zijn natuurlijk al meerdere malen in de maling genomen. Dus ik dacht: eerst maar eens zien.'' Maar toen het dier werd binnengebracht, was het volgens Lollinga meteen duidelijk. ,,Het maakt je professioneel toch wel blij.'' Volgens Lollinga, die vrijdagochtend werd gebeld door de Dierenambulance, gaat het om een mannetje van zo'n 50 kilo. ,,Het is echt een heel grote'', zegt hij.



Terugkeer van de soort in Nederland wordt door natuurorganisaties al langer voorzien. Provincies hebben daarom een heus 'wolvenprotocol', waarin staat wat er na aanrijdingen moet gebeuren. Hoewel in Nederland (nog) geen wolvenpopulaties leven, genieten de dieren een wettelijk beschermde status.