'Wonderbelegger' uit Gemert hoeft niet opnieuw de cel in

Voor oplichting is geen bewijs omdat de beleggers niet werden gedwongen om hun geld te geven, aldus de uitspraak. Wel is Van den B. veroordeeld tot een jaar celstraf en een werkstraf voor witwassen, valsheid in geschrifte en beleggen zonder vergunning. Die celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, heeft Van den B. al in voorarrest uitgezeten. Tegen hem was twee weken geleden nog vijf jaar celstraf geëist.