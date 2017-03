Woningcorporaties: Wij zijn slachtoffer van sluiting henneppanden

Aan voorgestelde oplossingen van de woningcorporaties wordt nog gewerkt. Ze willen de kosten van een woningsluiting bijvoorbeeld in rekening kunnen brengen bij de malafide huurder door dat vast te leggen in de huurcontracten. De corporaties hebben bovendien gevraagd of sluitingen korter kunnen.



,,Het is goed om een signaal af te geven aan de buurt als er een hennepkwekerij wordt opgerold, maar voor ons kan een sluiting ook nadelig uitpakken. Het kost ons best wel wat geld'', zegt teamleider Gwen Hofland van woningstichting WonenBreburg in Tilburg in een toelichting. ,,We hebben bovendien veel woningzoekenden en als een huis lang leegstaat kunnen we daar ook een gezin mee helpen.''