YouTuber bepaalt het koopgedrag van kinderen

video,,Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video!'' Monica Geuze (22) spreekt haar kijkers vrolijk toe in een vlog. Daarna houdt ze een shirt van Zara omhoog, zodat mensen het goed kunnen zien. ,,Gewoon een basic shirt van Zara, what else ? Hij was maar 6 euro, voor die prijs kun je 'm niet laten liggen!''

Quote Kinderen kunnen zich beter identificeren met een vlogger, dan met een popster Laurens Eckhart Kinderen geven niet snel uit, maar de invloed van reclame, en met name rolmodellen op het internet is groot. Dat blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Deloitte, die 521 kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar vroeg naar hun uitgavenpatroon. Vooral vloggers, zoals Monica Geuze (ruim 250.000 abonnees), spelen een grote rol bij uitgaven van jongens en meisjes uit groep 7 en 8. Haar veelbekeken filmpjes maken van haar een van de populairste videobloggers van het moment.



Het succes van deze vloggers zit volgens Laurens Eckhart van reclamebureau Socialreblz in hun toegankelijkheid. Socialreblz koppelt digitale bekendheden aan grote merken. ,,Kinderen kunnen zich beter identificeren met een vlogger, dan met een popster’’, legt Eckhart uit. Het gaat vaak om ‘gewone’ jongeren, die nog op school zitten en ook hun producten bij de bekende winkelketens kopen. ,,Door de digitale interactie en veel meet & greets ontstaat een band tussen de vlogger en de fans, waardoor de vlogger echt als een vriend of vriendin gaat voelen.’’

Volledig scherm Monica Geuze © -

Mooi en grappig

Snel en toegankelijk dus, dat is wat de jongste generatie naar de winkels lokt. Berzi Saleh is een van hen. Zij is 11 jaar en groot fan van Monica Geuze. ,,Ze is supermooi en vertelt grappig’’, vertelt ze. Saleh kijkt Monica’s video's het liefst elke dag. ,,Soms duurt het lang voordat ze iets nieuws plaatst. Dan kijk ik gewoon mijn favoriete filmpjes terug.’’ Voor de 11-jarige met twee broertjes, is Monica Geuze als een openhartige zus. ,,Haar filmpjes gaan over alles wat haar bezighoudt. Ze is altijd heel open.’’

Volledig scherm Berzi Saleh met haar broertje. © Privécollectie

Transparantie

Moeten we kinderen in bescherming nemen tegen dit soort reclame? Jonge kijkers zijn immers zeer beïnvloedbaar, wat ze een kwetsbare groep maakt. Het commissariaat voor de Media besloot eind vorig jaar dat meer bescherming nodig is. In de toekomst worden regels zoals ze nu al voor radio en tv gelden, ook voor YouTube toegepast. Als er in een video merken te zien zijn, moet dat vooraf worden aangeven. Reclame gericht op kinderen onder de 12 jaar wordt zelfs helemaal verboden.



Weinig effect

Ook Socialreblz is voorstander van transparantie. Die is er volgens Eckhart nu al, maar dat doet niets af aan de populariteit van de aangeprezen producten. ,,Kinderen zijn zich bewust van commercie, maar de populariteit van vloggers wordt er niet minder om.’’ Het onderzoek van Deloitte bevestigt dit. Daaruit blijkt dat 90 procent weet dat vloggers geld krijgen voor het promoten van producten. Overigens is pas sprake van reclame als er betaald is om een product aan te prijzen. Wanneer een vlogger zelf een product koopt, wordt er gesproken over redactionele toegankelijkheid.

Dat Geuze reclame maakt, stoort ook Berzi niet. ,,Monica zou niets dragen wat ze niet leuk vindt. Ze komt gewoon eerlijk over.’’ Geuzes koopgedrag inspireert de jonge fan dan ook. ,,Laatst showde ze een wit jurkje met gouden knoopjes. Die heb ik met mijn verjaardagsgeld gekocht'', vertelt ze trots.

Lees verder onder de video

Topfluencers