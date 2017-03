Zalen Hengelo en Wehl weigeren verhuur aan Turkse minister

De Turkse minister van Familiezaken zou in Hengelo spreken. Dat meldde de NOS en bleek uit een Facebookpagina van Evet, een ondersteunende organisatie van de Turkse AK-partij.

Volledig scherm De politie was donderdagmiddag aanwezig bij zalencentrum Beckum Palace. © Lucien Baard

Zaaleigenaar Maikel Mirza zegt te zijn benaderd om zijn zaal voor 14 uur te verhuren aanstaande vrijdag. Hij wist niet wie er zou komen. Nu Mirza weet dat het een veelbesproken bezoek van de Turkse minister betreft, weigert hij de zaal beschikbaar te stellen.,,Gezien de commotie hebben we besloten om de zaal niet te verhuren. Ook na goed overleg met de burgemeester", aldus Mirza.



Minister Fatma Betül Sayan Kaya zou vrijdagmiddag om 15 uur twee uur lang spreken in Beckum. Haar komst was omstreden. Geert Wilders liet al snel weten een spoeddebat te willen over haar komst. De eigenaar van partycentrum Olde Beth in Wehl zei kortweg: het gaat niet door. Volgens de agenda van Olde Beth treedt Jan Smit daar vrijdagavond op.

Het is nog onduidelijk of het gezelschap een andere zaal gaat zoeken. Het team voert campagne voor een 'ja' bij het Turkse referendum dat in april wordt gehouden, over uitbreiding van de macht van president Erdogan. Volgens een medewerker van het zalencentrum in Hengelo heeft 'een hoge gast' een optie genomen op de huur van de zaal. De zaal zou nog niet zijn toegezegd.







Weerstand

De komst van campagnevoerende Turkse politici naar Nederland zorgt al langer voor weerstand in de politiek .Eerder kondigde de Turkse minister Mevlüt Cavusoglu aan hoe dan ook naar ons land te komen. Dat is ongewenst, vindt het kabinet. Maar Cavusoglu vindt niet dat Nederland hem kan tegenhouden. Wel is hem aangeboden om pas na de Nederlandse verkiezingen te komen.

Nederland is niet het enige land dat moeite heeft met campagnebijeenkomsten. Zo heeft het stadsbestuur van Zürich, waar Cavusoglu zondag wil spreken, twijfels over de openbare veiligheid. Cavusoglu zou volgens de Neue Zürcher Zeitung in het Hilton in Opfikon optreden met de Turkse consuls van Zwitserland en Oostenrijk. Zowel het hotelmanagement als de politie hadden bedenkingen.

Precies daarom ziet ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zo'n optreden in zijn stad niet zitten. Een officieel verbod heeft hij niet uitgevaardigd, omdat de exploitant van een zalencentrum in Hoogvliet besloot toch maar niet aan een bijeenkomst mee te werken. Cavusoglu zoekt nu naar een zaal buiten Rotterdam.