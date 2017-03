Zeker twee doden bij treinbotsing na schooluitje Harlingen

Ex-fraudejager OM en VVD'er staat nu zelf terecht

13:58 De voormalig fraudeaanklager van het Openbaar Ministerie (OM) Matthieu van S. staat vandaag zelf terecht in de rechtbank voor fraude. De 56-jarige verdachte uit Soest, die ook een prominente rol vervulde bij de VVD, moest voorkomen in Den Haag voor onder meer belastingfraude van ongeveer anderhalve ton en valsheid in geschrifte.