Zeldzame zwarte zeehond aangespoeld in Zeeland

Het dier is ondervoed en weegt zo'n 20 kilo in plaats van de normale 40 kilo. Hij heeft last van luizen en een opgezwollen staartvin. Daarnaast was het kortademig, wat kan duiden op longontsteking.



Van der Hiele: ,,Op het strand stak hij zijn kop en staart omhoog om zichzelf koel te houden. Dat is een teken dat er iets niet goed is." Rond het dier stonden zo'n twintig toeschouwers die de reddingsactie aanschouwden.



Hulpverleners van Zeezoogdierenhulp legden het dier in een mand. ,,Hij was heel rustig en viel gelijk in slaap, compleet uitgeput." Volgens Van der Hiele gaat de jonge zeehond het wel redden. ,,Als hij rust, vis en eventueel medicatie krijgt, komt hij er wel weer bovenop."