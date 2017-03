Zelfrijdende auto gaat de weg op

Bedrijven krijgen zo de mogelijkheid om op openbare rijks-, provinciale en lokale wegen - van Helmond via Eindhoven tot Tilburg - nieuwe technieken in het dagelijks verkeer uit te proberen. Op termijn kan het testtraject ook uitgebreid worden naar Breda en Den Bosch.

Zelfrijdende voertuigen komen er in rap tempo aan, maar het 'vervoer van de toekomst' moet nog flink worden getest. Minister Melanie Schultz van Verkeer ziet grote kansen voor ons land, maar ook obstakels: ouderwetse regeltjes zitten de nieuwste ontwikkelingen in de weg.

Zo staat in het verdrag van Wenen, uit de jaren 60, nog de befaamde zin dat de bestuurder 'te allen tijde de controle moet houden over zijn voertuig of dier'. Een recent voorbeeld: er moest een ontheffing worden verleend omdat nog in de regels staat dat je bij inparkeren verplicht bent spiegels te gebruiken. Terwijl moderne auto's zichzelf louter met behulp van camera's en infrarood inparkeren.

Om maar te zwijgen van kersverse ontwikkelingen als de vliegende taxi en de hyperloop, een toekomstig transportsysteem door een buis waar Nederland het testcircuit voor wil leveren. Kortom, er komen steeds vernieuwende vervoermiddelen bij. Dus wil Schultz, naar Fins idee, dat er één vervoerswet komt die klaar is voor al die innovatieve plannen. ,,Het onderscheid tussen vrachtvervoer, personenvervoer en openbaar vervoer moet daarin verdwijnen. En geen vastliggende regeltjes over hoe alles moet, maar doelen die we willen bereiken."

Belangrijk

Ze vindt het belangrijk om dit idee op te werpen nu politieke partijen gedurende de kabinetsformatie bakkeleien of er extra investeringen voor spoor of asfalt moeten komen. ,,Terwijl die tweedeling uiteindelijk niet meer interessant is. Mensen willen zo makkelijk mogelijk van A naar B. Ze kopen straks vervoer in en willen met één betaalsysteem soepel overstappen van het ene vervoersmiddel naar het ander. Dus moeten we niet te veel in hokjes denken."