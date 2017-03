Zelfrijdende treinen komen eraan

Helemaal nieuw is de techniek niet. In Kopenhagen, Londen en Parijs rijden al geautomatiseerde metro's. ,,Al zijn dat voornamelijk ondergrondse en gesloten omgevingen”, weet universitair hoofddocent Rob Goverde (TU Delft). ,,Op de perrons is daar wel wat interactie, maar in Nederland krijgen we te maken met veel meer omgevingsfactoren, zoals weersinvloeden. Je kunt niet alles afschermen.’’



Zelfrijdende treinen zijn volgens de planning- en transportdeskundige in ons land wel degelijk mogelijk. ,,Als er nu iets gebeurt, duurt het ook even voor de machinist de trein tot stilstand heeft gebracht. In metro’s worden al systemen gebruikt die algoritmes berekenen en zich richten op energiezuinig rijden, door bijvoorbeeld een trein uit te laten rollen voor het een station bereikt.’’



Als er geen machinist meer op de trein zit, zou de verkeersleiding in kunnen grijpen als de computer niet meer weet wat hij moet doen. ,,Je kunt het het beste met een cruise control op de snelweg vergelijken.’’