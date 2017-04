'Zelfs in Amsterdam kan ik mijn vrouw blijkbaar niet op de mond zoenen'

Hand in handJournaliste en presentatrice Barbara Barend heeft opgeroepen de komende weken foto’s te plaatsen op social media waarop twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen. Zij reageert hiermee op het geweldincident tegen een homoseksueel stel dat werd aangevallen met een betonschaar gisteren in Arnhem. Aan die oproep wordt massaal gehoor gegeven .

Waarom ben je deze actie gestart?

,,Ik was ontzettend ontstemd toen ik het bericht las over de mishandeling in Arnhem. Mannen moeten toch gewoon hand in hand over straat kunnen lopen? In een opwelling vroeg ik op Twitter of alle mannen deze week hand in hand kunnen lopen. Op deze tweet kwamen zo veel reacties van mensen die het een ontzettend mooi initiatief vonden, onder wie Alexander Pechtold. Daan Verhoeven, een docent uit Eindhoven, stelde voor om er een foto-actie van te maken. Mensen delen nu hun foto’s met de hashtag #handinhand en #allemannenhandinhand.

Loop je zelf nog wel eens hand in hand met je vrouw?

Veel homostellen doen het niet, maar ik weiger om hieraan toe te geven. Het feit dat je in Nederland niet meer hand in hand zou kunnen lopen, vind ik shocking. Maar mijn vrouw voelt zich er toch wat ongemakkelijk bij en doet het liever niet.

Heb je wel eens iets vervelends meegemaakt?

Op mijn veertigste verjaardag kreeg ik een surpriseparty met een rondvaart over de Amsterdamse grachten. Het was een prachtige dag en ik zoende mijn vrouw in een opwelling op de mond. Op de kant stond een groep studenten en die riepen een paar hele nare dingen. We stonden echt perplex. Dat dit überhaupt gebeurt en ook nog in een stad als Amsterdam.