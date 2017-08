'Zelfstandig als ze is, ze blijft mijn meisje'

Volledig scherm © Marlies Wessels Ronald en Demi - Roon en Deem voor intimi - lijken onmiskenbaar op elkaar. Dezelfde lach, identieke nuchterheid en ze dragen een soortgelijke outfit: skinny jeans, sneakers en aansluitend shirt. En allebei zeiden ze direct ja toen Plan Nederland hen vroeg als ambassadeurs voor het vader-dochterinitiatief van La League.



Het project - komende zaterdag is een vader-dochterwedstrijd onderdeel van een groot La League-voetbalevenement in het Olympisch Stadion - moet jonge meiden in landen als Brazilie en Nicaragua aan het voetballen krijgen. Doel: hen zelfbewuster maken en op die manier tienerzwangerschappen en tienerhuwelijken verminderen. Ronald - vader van vijf dochters - en Demi reisden daarvoor naar sloppenwijken in de betreffende landen. Ze blijken nog steeds onder de indruk van de problemen en uitzichtloosheid van grote groepen die ze daar aantroffen.

Leren nee te zeggen

Demi: ,,Triest. Heel veel vaders zijn niet meer in the picture. Hun dochters moeten het zelf uitzoeken.'' Ronald: ,,Voetbal is een middel om die meiden met elkaar in contact te brengen. Zodat ze zelfbewust worden, leren nee te zeggen en gaan voor andere keuzes. Ook hopen we vaders langs de lijn te krijgen. Steun van je ouders is onmisbaar.'' Demi: ,,Precies. Ik kan altijd bij mijn vader terecht. Dat geeft mij een veilig gevoel.''

Demi: ,,Toen ik nog thuis woonde, kon hij heel makkelijk zijn. Ik mocht mijn eigen gang gaan. Hij informeerde niet veel naar mijn school en hoe ik het daar deed. Maar ik wist wat hij van mij verwachtte: dat ik mijn best zou doen en zou slagen. En hij was streng op momenten dat het nodig was. Hij gaf duidelijk de grens aan.''

Ronald: ,,Normen en waarden vind ik het allerbelangrijkst. Je best doen, beleefd en behulpzaam zijn, afspraken nakomen. Hier valt voor mij niet aan te tornen. Doe je dat wel, dan word ik enorm kwaad. Toen ik in Qatar voetbalde, had ik door dat ze spijbelde. Ging ze met een vriendin naar het winkelcentrum in plaats van naar school. Ik wist dat ze een taxi zouden bestellen om te gaan shoppen. In plaats van een taxichauffeur kwam ik ineens voorrijden, toeterend. Ik zei: 'Direct instappen!' Ik ben nog nooit zo boos geweest.''

Demi: ,,Ik schrok enorm. Ik heb het nooit meer gedaan.''

Demi: ,,Ik was sportiever dan mijn zussen. In Qatar ging ik met hem wakeboarden wanneer het kon, met de boot eropuit, in de touwen hangen. We waren altijd samen actief. Dat is nu lastiger. We wonen niet meer bij elkaar en hebben meer onze eigen dingen. Ik studeer fashion en business aan de Erasmus in Rotterdam, loop stage bij BALR., het kledingmerk van Demi de Zeeuw, en werk in de weekeinden. Ronald heeft zijn televisiewerk. Bovendien zijn mijn ouders gescheiden; hij heeft een nieuw gezin. Maar als het kan, spreken we af om ergens te gaan eten. Of we bezoeken een voetbalwedstrijd. Toen mijn oom (Frank de Boer, red.) nog trainer was van Ajax, hielden we elke thuiswedstrijd een familiereunie.''



Ronald: ,,En we gaan naar het Nederlands Elftal. Ik weet niet in detail wat ze precies studeert, maar ik leef wel mee. Het is een goede opleiding en ik ben trots dat ze die volgt. Eerst de internationale school doorlopen met prachtige cijfers en nu goed bezig aan de universiteit. Demi is slim en zelfstandig. Ze is bezig met het kopen van een huis in Rotterdam en berekent en plant alles zelf. Mooi om te zien. En als Amsterdammer heb ik daar totaal geen problemen mee. Ik vind Rotterdam een leuke stad. Ik ben niet van die kampen, van óf 020 óf 010, die de naam van de steden zelfs weigeren uit te spreken. Zowel in Amsterdam als in Rotterdam heb je mafketels en leuke mensen.''

Quote Ik mis het leven in Qatar nog steeds Demi de Boer Barcelona, Glasgow, Qatar, je hebt je gezin overal mee naartoe gesleept voor het voetballen. Voelde je je weleens schuldig, Ronald?

Ronald: ,,Nee, totaal niet. Er waren soms momenten dat ik dacht: wat zonde voor hen. Dan was Demi net gewend, had ze leuke vriendinnen en dan gingen we weer. Ze sprak zelfs met een Schots accent, maar dat was ze na drie maanden ook weer kwijt. Demi past zich snel aan. En door mijn werk heeft ze mooie en bijzondere dingen meegemaakt.''



Demi: ,,Ik heb het hem nooit kwalijk genomen. Natuurlijk vond ik het jammer en verdrietig als ik weer afscheid moest nemen. En ik mis het leven in Qatar nog steeds. Maar zo werkt die wereld van expats; iedereen komt en gaat. Nu ben ik dankbaar en trots dat ik zoveel verschillende landen en culturen heb leren kennen. Ik ben minder onwetend dan mensen die alleen in Nederland zijn opgegroeid.''



Ronald: ,,Het leven in Qatar was eigenlijk niet realistisch. Dat weet Demi ook wel. Feestje hier, feestje daar, strand, zeilen, clubs, heerlijk weer. We hadden een permanent vakantiegevoel. Dat kan niet voortduren.''

Ergeren jullie je aan elkaar?

Ronald: ,,Ja. Ik snap soms niet dat ze zich zo druk maakt om onbelangrijke meidendingen. Kleding, reacties op social media. Dan zeggen twee mensen iets negatiefs en dan is ze van slag. Ik houd haar voor: laat het gaan, maak je niet druk. Dat doe ik ook niet. Ik kom vaak op tv, nou, dan weet je het wel: iedereen heeft een mening over je. Krijg ik op Twitter: je lijkt de kerstman wel met die grijze baard, het ziet er niet uit. Of: je bent net een zwerver. Het zal wel. Ik reageer alleen op een ludieke manier, maak niemand af.''

Demi: ,,Spelletjes, golf, tennis. Ik kan het niet uitstaan dat hij werkelijk alles wil winnen en overal de beste in moet zijn. En vaak lukt het hem ook nog, krijgt hij veel voor elkaar. Verschrikkelijk. Maar ik ben trots op wat hij heeft bereikt en ik vind het mooi dat hij zijn huidige werk met zoveel plezier doet.''

Ronald je hebt vijf dochters? Dacht je weleens: help, al die vrouwen?

,,Nee, helemaal niet. Zeker niet toen ze jong waren. Later maakte ik me meer zorgen: vriendjes, uitgaan, werk. Zelfs bij Demi vroeg ik me soms af of ze wel goed zou terechtkomen. Hoe zelfstandig ook, ze blijft toch mijn meisje. Ik vind het mooi dat er nu een zoon op komst is.''

Vind jij dat ook mooi, Demi? Ronald is opa en wordt nu ook nog vader.

Demi: ,,Ik ben heel blij voor hem. Ik weet dat het zijn droom is. Maar het is apart: mijn zus heeft een kleintje dat straks ouder is dan haar oom.''



Ronald: ,,Het is lastig en soms word ik ermee gedold: opa wordt zelf weer vader. Sja, ik kreeg mijn eerste kind al op mijn 23ste en als ik alles van tevoren had geweten, had ik het misschien anders gedaan. Was ik later aan kinderen begonnen. Ik vind het voor hen erg dat ik gescheiden ben. De impact daarvan was enorm.''



Demi: ,,Het was toen zeker niet makkelijk. Maar laat ik het zo zeggen: het was beter dat het wel gebeurde. Het moeilijke nu is dat hij door het gescheiden leven soms later van dingen op de hoogte is dan mijn moeder en zussen. Hij ergert zich daar soms aan en dat begrijp ik. Maar we blijven ons best voor elkaar doen.''



Ronald: ,,De wereld is gecompliceerd. En daarom moeten we voorzichtig met elkaar omgaan.''

Quote Soms word ik ermee gedold: opa wordt zelf weer vader Ronald de Boer Tickets voor La League All-Star Match & Girls Finals in het Olympisch Stadion op zaterdag 2 september zijn met korting te koop.