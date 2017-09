'Zes mitrailleurs in mijn auto? Die waren van een vriend'

Zes mitrailleurs in zijn kofferbak en 180.000 euro in een tas in de flat waar hij was. Justitie eiste gisteren zes jaar cel tegen Mourad T. (29)

Het was een droomvangst van de agenten van het wijkteam. Bij een controleactie op het Vasteland in het centrum van Rotterdam stuitten ze op 14 september vorig jaar op Mourad T. Zijn aanhouding leidde, via zijn sleutels, tot een huiszoeking in een woning in de Hoge Heren, een dubbele woontoren langs de Nieuwe Maas. Daar vond de politie 182.000 euro in een Jumbotas. In de kofferbak van een auto in de parkeergarage ontdekten ze de klapper: een tasje met zes pistoolmitrailleurs en munitie.

Dinsdag, bijna een jaar later, zei T. tegen de Rotterdamse rechtbank dat hij niet wist dat die wapens in de auto lagen. Hij had de auto kort ervoor uitgeleend aan een vriend: het kán niet anders of hij moest de tas erin hebben gezet. Wie de vriend was, wilde hij niet zeggen. ,,Dan komen mijn vrouw en ik in de problemen. Anders kan ik niet meer over straat lopen."

Van de tas met geld (en de geldtelmachine die de politie in het huis vond) wist hij ook niets, vertelde hij de rechtbank. ,,Het appartement was van een vriend. Dat gebruikte ik om te chillen met vriendinnen. Die vriend had nog een andere woning. Ik mocht van die flat gebruikmaken zodat ik niet met die vrouwen naar een hotel hoefde."

Witwassen

Zijn advocate Inez Weski vindt dat T. en de medeverdachte nooit aangehouden hadden mogen worden en dat de politie geen recht had om de woning te doorzoeken. ,,Met deze criteria wordt elke bewoner van een woontoren verdachte van witwassen." Cynisch: ,,Het publiek zou gewaarschuwd moeten worden om niet met geld en sleutels over straat te gaan." Ze wees op inconsequenties in het verslag dat de politie maakte van de avond. ,,Elke agent heeft een ander verhaal. Het lijkt erop dat de actie achteraf moet worden onderbouwd."

De officier van justitie somde op dat T. niet alleen vanwege de sleutels en wat geld is aangehouden. In de auto werden versleutelde mobiele telefoons gevonden, met post-its erop met namen, en de verdachten veranderden hun verhaal tijdens de aanhouding. ,,Na de aanhouding werden de telefoons op afstand leeggetrokken. Dat was zichtbaar voor de agenten. Dat past binnen het criminele plaatje."

Waarde

Volgens justitie moet T. hebben geweten van de wapens en het geld. ,,De hoge waarde maken dat je dat niet zomaar aan iemand anders overdraagt." Bovendien is alleen T. in die weken in het appartement gezien. ,,Wat de criminele intenties ook waren, fraai waren ze niet."

De politie stuit de laatste jaren met regelmaat op criminelen die opereren in woontorens in Rotterdam. Vanuit de anonieme flats handelen ze in drugs en wapens. De flat van 'de vriend van T.' werd officieel verhuurd aan een man uit Litouwen die officieel sinds 2014 niet meer in Nederland verblijft.