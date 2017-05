Zieke Sabine (15) uit Hulst krijgt 30.000 kaartjes

Wat de familie met de duizenden kaarten gaat doen, weet ze nog niet. Vader Peter: ,,We wilden er een slinger van maken, maar dat was voor we deze lading binnen kregen."



Ook als de bus van PostNL vertrokken is, blijft het spitsuur voor het huis van Sabine. Kinderen stappen uit om brieven in de bus te doen of om ballonnen te geven, een bloemist bezorgt een enorm boeket. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen", aldus moeder Ilse. ,,Zaterdag kwam een vrachtwagen met 54 cadeaus. We hebben ook veel ballonnen en rozen gekregen." Peter: ,,We waren eigenlijk al blij dat de post op maandag niet bezorgt."



Sabine kreeg een jaar geleden te horen dat ze een hersentumor heeft, die niet te genezen bleek. Haar laatste wens was een grote bak kaartjes te krijgen. Daar is luidkeels gehoor aan gegeven.