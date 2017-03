Zo gaat Facebook in Nederland nepnieuws aanpakken

Op dit moment kan een Facebookgebruiker een bericht al rapporteren omdat deze het vervelend, oninteressant, ongeschikt of spam vindt. Straks kan er ook melding gemaakt worden van ‘nepnieuws’. De optie wordt toegevoegd onder het uitklapbare vinkje rechtsbovenin een Facebookbericht.



Dat gerapporteerde bericht wordt vervolgens doorgestuurd naar een groep geselecteerde feitencheckers van de Universiteit Leiden en nieuwswebsite Nu.nl. De partijen zullen de komende twee à drie maanden samen met Facebook de strijd aangaan tegen nepnieuws en ieder gerapporteerd bericht afzonderlijk beoordelen.



Onbetrouwbaarheidssticker

,,Alleen als beide partijen concluderen dat het niet klopt, dan komt er een sticker op te staan met: ‘dit bericht is in twijfel getrokken’’’, vertelt onderzoeker Peter Burger van Universiteit Leiden. ,,De berichten worden dan in principe niet verwijderd, maar komen wel lager in de tijdlijn te staan.’’ Ook kan er niet meer mee worden geadverteerd.