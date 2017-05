Urenlang was de Utrechtse politie maandag in touw om een 22-jarige verwarde vrouw te redden uit een hijskraan. Ze was via het dak van de nabijgelegen Jellinek-kliniek in de hijskraan geklommen. Omdat de politie vreesde dat ze mogelijk gewelddadig zou zijn, werd het arrestatieteam de hijskraan ingestuurd. Pas diep in de avond kon de vrouw gered worden. Na haar redding is ze overgedragen aan hulpverleners.