Zoektocht nieuw regeringsvliegtuig nog zonder resultaat

Vier partijen schreven zich voor de nieuwe kist in met zowel nieuwe als tweedehands vliegtuigen, maar geen van deze aanmeldingen kon volgens Schultz worden aangemerkt als een geldige bieding. Toch gaat ze binnenkort verder onderhandelen met één gegadigde.



Wat betreft het oude regeringsvliegtuig is de Dienst Domeinen in vergevorderde onderhandeling met één partij. Schultz: ,,Gezien de belangstelling die daarvoor eerder is getoond, wil ik het publiek nog in de gelegenheid stellen de KBX op een nader te bepalen moment en wijze te bezichtigen.”



Eerder werd bekend dat de kosten van de nieuwe kist, waarin het kabinet en Koninklijk Huis mogen vliegen, naar verwachting 50 tot 90 miljoen euro zullen bedragen.



Het is de bedoeling dat het nieuwe regeringstoestel een gelijkwaardige passagierscapaciteit aan het huidige toestel krijgt, 24 personen. Daarnaast moet het toestel de overzeese Koninkrijksdelen zonder tussenstop kunnen bereiken. Er zal een ‘gepast en functioneel interieur’ komen, aldus het kabinet.



Een tijd terug werd de mogelijkheid onderzocht om een tweedehands vliegtuig op een veiling in India aan te schaffen, maar die poging liep op niks uit. Het huidige regeringstoestel, een Fokker-70, is aan het einde van zijn economische levenscyclus gekomen. Het onderhoud wordt steeds duurder en deze kist kan niet overzees vliegen op één tank.