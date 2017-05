Zomersluiting gevangenissen vanwege tekort bewakers

De zomerkrapte speelt vooral in Zoetermeer. Er was hier al een tekort aan personeel en ‘mede met het oog op de aanstaande vakantieperiode’ zijn verdergaande maatregelen ‘onvermijdelijk geworden’. Dat schrijft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Celplaatsen

Het Zoetermeerse cellencomplex gaat volledig dicht tot en met eind december. De gevangenen verhuizen per 1 juli naar de strafinrichting in Alphen aan den Rijn. Daar worden 144 extra celplaatsen gerealiseerd. Het rijk brengt ook de medewerkers elders onder: zo worden er 80 uitgeleend aan Alphen aan den Rijn en kunnen er nog eens 30 kunnen in Scheveningen worden geplaatst.