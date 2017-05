Zorgen om waterkwaliteit door toename 'onzichtbare' drugslozingen

Het haastje-repje in het bos achterlaten van vaten met drugsafval neemt toe, maar deskundigen maken zich steeds meer zorgen om de opmars van drugslozingen die minder zichtbaar zijn. Vloeistoffen worden bijvoorbeeld vanuit rijdende busjes in de natuur geloosd of belanden via een boerderij, gehuurd pand of wasstraat in het riool. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs experts.



Jordi van der Steen, adviseur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: ,,Wat je ziet is dat criminelen vaker gebruikmaken van de verdunningstechniek. Daarbij proberen zij drugsafval via andere afvalstoffen te lozen, bijvoorbeeld in mestkelders en wasstraten.’’ Lozingen in mestkelders zijn volgens hem ‘echt problematisch’. Bovendien vallen lozingen in wasstraten en op boerderijen vaak niet op, omdat daar al een ‘ammoniakachtige of zeepachtige lucht hangt’.



Jan van de Graaf, adviseur waterkwaliteit van het Brabantse waterschap De Dommel, ziet eveneens dat lozingen op het riool toenemen. ,,Vanuit politie en justitie krijgen we signalen dat er steeds vaker buisjes en leidingen rechtstreeks naar het riool lopen. In Eindhoven zagen we in drie maanden tijd acht dumpingen.’’